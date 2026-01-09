Lodi incidente tra due auto | una finisce nel fosso tre feriti tra cui una bimba di 4 anni

Lodi, 9 gennaio 2026 – Un incidente sulla Sp 25 ha coinvolto due veicoli, con un’auto che è finita nel fossato. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di quattro anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e garantire la sicurezza della zona. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Lodi, 9 gennaio 2026 – Lodi, scontro tra due auto sulla Sp 25: una finisce nel fossato, tre persone coinvolte. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi 9 gennaio, lungo la strada provinciale 25, nel territorio comunale di Lodi. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 per uno schianto tra due vetture, una delle quali, a seguito dell’impatto, è uscita di strada, ribaltandosi nel fossato adiacente alla carreggiata. Il bilancio è di tre persone coinvolte: due uomini di 31 e 35 anni e una bambina di 4 anni. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Lodi, intervenuti sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, incidente tra due auto: una finisce nel fosso, tre feriti tra cui una bimba di 4 anni Leggi anche: Incidente frontale tra bici elettrica (modificata) e auto: tre feriti, tra cui una bambina Leggi anche: Incidente a Cercenasco: scontro tra due auto, una finisce ribaltata in un fosso. Ragazza all'ospedale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente sulla via Emilia a Secugnago: donna resta incastrata fra le lamiere dell’auto; Scontro tra due auto a Lodi, coinvolto anche un anziano 81enne; Litiga con un 49enne e lo uccide investendolo con l'auto nel Lodigiano: 52enne arrestato per omicidio; Auto imbocca contromano la tangenziale a Lodi: scatta l’allarme. INCIDENTE ALL’OLMO Tre auto coinvolte, circolazione bloccata sulla via Emilia VIDEO - 50) Incidente stradale pochi minuti fa all’incrocio di Olmo sulla Via Emilia alle porte di Lodi in uno dei punti più a rischio per la viabilità. ilcittadino.it

Incidente sulla via Emilia a Secugnago: donna resta incastrata fra le lamiere dell’auto - Scontro fra una vettura e un tir in mattinata, illeso il conducente del mezzo pesante. msn.com

Incidente e l'auto trafitta dal guardrail si spezza in due: 27enne esce miracolosamente illeso - Un'auto è stata trafitta dal guardrail, per estrarre dalle lamiere l’automobilista ferito i vigili del fuoco ... ilgazzettino.it

https://www.ilcittadino.it/stories/lodi/lodi-code-sulla-via-emilia-allolmo-per-un-incidente-o_179688_96/ - facebook.com facebook

INCIDENTE A OLMO Tre auto coinvolte, circolazione bloccata sulla via Emilia VIDEO x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.