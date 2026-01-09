Locali da ballo e sicurezza | L’affollamento è il primo rischio

L’affollamento nei locali da ballo rappresenta il principale rischio per la sicurezza degli ospiti. In seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, l’attenzione si concentra sull’importanza di adottare misure preventive e di gestione del pubblico per garantire ambienti più sicuri e controllati. È fondamentale che gestori e clienti siano consapevoli delle norme di sicurezza per prevenire incidenti e assicurare momenti di svago senza rischi.

Ferrara, 8 gennaio 20256 – La strage di Capodanno nel bar 'Constellation' di Crans-Montana, in Svizzera, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nei locali anche sul nostro versante delle Alpi. Mentre si piangono le quaranta vittime e ci si interroga sulle cause del devastante incendio durante la festa (le indagini sono tuttora in corso da parte delle autorità elvetiche), il pensiero va anche a come evitare che tutto ciò si possa ripetere. La legislazione in materia è stringente e i controlli non mancano. Ciò non toglie, visto quanto accaduto, che sia importante fare il punto della situazione con gli addetti ai lavori e gli organismi addetti alle verifiche tecniche.

Locali da ballo e sicurezza: "Discoteche, controlli continui della commissione di vigilanza" - Paolo Buzzega, presidente provinciale di Silb Confcommercio: "Le nostre discoteche rispettano le norme. msn.com

Come funziona la sicurezza antincendio nei locali in Italia - Nelle discoteche le regole sono più severe che nei bar, ma le candele pirotecniche dell'incendio di Crans- ilpost.it

Dopo la tragedia in Svizzera, Paolo Buzzega, presidente provinciale Silb, ribadisce che i locali da ballo italiani operano nel rispetto di normative tra le più rigorose d’Europa, con regole presenti, certificate e costantemente verificate. Troppo spesso spazi non a - facebook.com facebook

#Sicurezza nei locali da ballo, la Prefettura di #Modena convoca tutti dopo la tragedia di #CransMontana. Paolo Buzzega, presidente provinciale e dirigente nazionale Silb (Sindacato italiano locali da ballo): «Bene, su questo tema non si scherza» x.com

