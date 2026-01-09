Livigno la sfida al gelo In canottiera a -25 gradi | Mai preso un raffreddore
A Livigno, anche con temperature fino a -25°C, Diego Crippa affronta le piste indossando solo una canotta verde lime, casco e guanti. La sua scelta dimostra come, con la giusta preparazione, sia possibile sciare in condizioni estreme senza rischiare il raffreddore. Un esempio di resistenza e passione per lo sci, che si mantiene sicuro e consapevole anche nelle giornate più fredde.
Casco (adesso è obbligatorio), guanti e canotta verde lime. Anche in questi giorni, con la temperatura scesa a -25, Diego Crippa scia così. "Mai preso un raffreddore negli ultimi 25 anni", assicura. Classe 1972, è di Olginate in provincia di Lecco ed è titolare di un’autofficina. In realtà il lago lo vede poco, perché trascorre gran parte del proprio tempo tra Livigno, dove è un’autentica celebrità, e la Sardegna. Non bastasse la fama di " influencer del gelo " o " Rambo delle nevi " (il suo outfit da sci prevede infatti anche pantaloni rigorosamente mimetici o camouflage che dir si voglia), Diego è "il pirata delle immersioni", sub provetto, ricercatore di archeologia subacquea nonché scopritore del Porto Antico, il museo sommerso di Isola Rossa dove è di stanza d’estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
