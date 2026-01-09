LIVE Sinner-Alcaraz Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | primo antipasto in vista degli Australian Open

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match di esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul 2026, un'occasione per osservare le prestazioni dei due talenti prima degli Australian Open. Seguite con attenzione aggiornamenti e approfondimenti sulla partita, che rappresenta un primo importante appuntamento di preparazione per i prossimi grandi tornei. Rimanete con noi per tutte le novità in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di esibizione tra i due alieni del tennis mondiale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano per la prima volta nel 2026 per prepararsi al meglio per l' Australian Open, primo torneo stagionale del Grande Slam, ovviamente obiettivo di entrambi. Il cachet che dovrebbero percepire dagli organizzatori di questa fantomatica esibizione a Seul dovrebbe essere di ben due milioni di euro, anche se non sono arrivate notizie ufficiali che confermino la cifra. Parliamo di una cifra che, se dovesse essere vera, sarebbe leggermente inferiore rispetto al montepremi dell' Australian Open: infatti, chi dovesse vincere lo slam di Melbourne, si accaparrerebbe ben 2,4 milioni di euro.

Sinner-Alcaraz, domani mattina l’esibizione in diretta su Sky e Supertennis - 2 del mondo a Seul Riparte la stagione tennistica e domani mattina alle 8. tennisitaliano.it

Sinner-Alcaraz, esibizione a Seul in tv e streaming: orari e dove vederlo - Inizia da Seul la stagione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, impegnati sabato alle 8 in un match di esibizione a Seul. sport.sky.it

Puntate la sveglia: Sinner-Alcaraz domani è e su SuperTennis Canale 64 o SuperTenniX: dalle 8:00 vi aspettiamo davanti agli schermi per il primo, attesissimo confronto del 2026 tra i due migliori tennisti al mondo - facebook.com facebook

Sinner e Alcaraz sono tornati #CorrieredelloSport #Sinner #Alcaraz x.com

