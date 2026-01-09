LIVE Sinner-Alcaraz Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | a prima mattina un succulento antipasto

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match di esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul 2026. Qui potrete seguire aggiornamenti continui sull'incontro, che si svolge in un’atmosfera informale e di grande livello tecnico. Restate con noi per tutte le novità sulla partita e sui protagonisti, in modo chiaro e senza interruzioni. Buona lettura e buon proseguimento.

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di esibizione tra i due alieni del tennis mondiale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano per la prima volta nel 2026 per prepararsi al meglio per l' Australian Open, primo torneo stagionale del Grande Slam, ovviamente obiettivo di entrambi. Il cachet che dovrebbero percepire dagli organizzatori di questa fantomatica esibizione a Seul dovrebbe essere di ben due milioni di euro, anche se non sono arrivate notizie ufficiali che confermino la cifra. Parliamo di una cifra che, se dovesse essere vera, sarebbe leggermente inferiore rispetto al montepremi dell' Australian Open: infatti, chi dovesse vincere lo slam di Melbourne, si accaparrerebbe ben 2,4 milioni di euro.

