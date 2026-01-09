LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche attesa per Collomb e Fanti

Segui in tempo reale la seconda manche dello Slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026. L’evento vede protagonisti atleti come Collomb e Fanti, con l’attesa per le loro prestazioni. Qui puoi aggiornare la diretta e rimanere informato sugli sviluppi della gara, che sta entrando nel vivo con la partenza di Emma Resnick. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Ci siamo! Inizia la seconda manche, partita Emma Resnick. 17.17 Ricordiamo che lo slalom di ieri è stato vinto dalla canadese Kiki Alexander, che ha preceduto Franziska Gritsch e Sarah Bennett. La ventiquattrenne canadese deve recuperare 25 centesimi per confermarsi e completare il back to back. 17.14 La tracciatura della seconda manche è stata affidata a Steve Smart (CAN) 17.12 Ricordiamo la classifica della prima manche. Ovviamente in questa seconda manche ci sarà un'inversione delle 30: 1 Mia Hunt USA 48.12 2 Kjersti Moritz USA +0.11 3 Kiki Alexander CAN +0.

