LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche attesa per Collomb e Fanti

Da oasport.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la seconda manche dello Slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026. L’evento vede protagonisti atleti come Collomb e Fanti, con l’attesa per le loro prestazioni. Qui puoi aggiornare la diretta e rimanere informato sugli sviluppi della gara, che sta entrando nel vivo con la partenza di Emma Resnick. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20  Ci siamo!  Inizia la seconda manche, partita Emma Resnick. 17.17 Ricordiamo che lo slalom di ieri è stato vinto dalla canadese Kiki Alexander, che ha preceduto Franziska Gritsch e Sarah Bennett. La ventiquattrenne canadese deve recuperare 25 centesimi per confermarsi e completare il back to back. 17.14 La tracciatura della seconda manche è stata affidata a Steve Smart (CAN) 17.12 Ricordiamo la classifica della prima manche. Ovviamente in questa seconda manche ci sarà un’inversione delle 30: 1 Mia Hunt USA 48.12 2 Kjersti Moritz USA +0.11 3 Kiki Alexander CAN +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino slalom nor am st sauveur 2026 in diretta inizia la seconda manche attesa per collomb e fanti

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, attesa per Collomb e Fanti

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: buona manche di Trocker, attesa per Collomb e D’Antonio

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della prima manche, attesa per Collomb, D’Antonio e Trocker

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10.

LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Collomb chiude ai piedi del podio, buona rimonta di Trocker - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19. oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: si chiude il tour de force per Trocker e D’Antonio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Mont ... oasport.it

live sci alpino slalomLIVE! Noel trionfa nello slalom sulla 3Tre, Hallberg e Rassat sul podio. Sala in top 20, primi punti per Canins. La diretta scritta - La parentesi italiana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude col classico slalom in notturna sulla 3Tre. eurosport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.