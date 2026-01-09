Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile a Zauchensee 2026. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’allenamento è stato cancellato. Restate aggiornati per tutte le novità sulla gara e i risultati, cliccando sul link per la diretta e consultando i pettorali di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10:19 Niente da fare per la seconda prova di discesa femminile. Da circa due ore nevica copiosamente, già nella notte erano caduti 5 centimetri. La pista era stata ripulita, ma la visibilità è peggiorata e questa nevicata impedisce lo svolgimento del secondo training. Domani la partenza della discesa sarà abbassata, con l’eliminazione della prima parte più pendente. Le previsioni danno un tempo discreto per domani e un nuovo peggioramento in vista del superG di domenica. Grazie e un saluto dalla redazione di OA Sport. 7.31 Buongiorno amici di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: il meteo non dà tregua, training cancellato

