LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 73-59 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i meneghini mettono le mani sulla partita
Segui in tempo reale il match di Eurolega tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, terminato con il punteggio di 73-59. La partita si inserisce nella stagione 2026 e vede i meneghini consolidare il loro vantaggio. Per aggiornamenti continui e approfondimenti, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi finali della sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Challenge di Laso che, se vinto, darebbe la palla in mano con 5:35 da giocare all’Efes. 35? Sbaglia Booker. palla che rimane a Milano però. 35? Fallo su Booker. Puntuale palla persa e tripla lasciata a Swider che però sbaglia e allora Milano fa un altro passo in avanti verso l’undicesima vittoria. Mancano 6? allo scadere. Milano deve solo gestire. 73-61 Torna a segnare dalla lunetta l’Efes. 22:12 Tutti in piedi per l’uscita di Leandro Bolmaro. 22:11 Quello che sta facendo Armoni Brooks non ha senso. Cinque triple anche oggi, quest’ultima folle, non aveva la palla in mano. 🔗 Leggi su Oasport.it
90 anni di Olimpia Milano. 90 anni di storia, passione e leggenda. Novant’anni, un viaggio straordinario fatto di vittorie, sconfitte, rinascite e sogni condivisi. L’Olimpia Milano è molto più di una squadra di basket: è un simbolo della città, un pezzo di identità spo - facebook.com facebook
Dan Peterson: “Il Coach” Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano compie oggi, 9 gennaio 2026, 90 anni di attività. Nello stesso giorno nasceva a Evanston, Illinois, Dan Peterson. Buon compleanno Coach Leggi l’intervista r x.com
