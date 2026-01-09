LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 16-27 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizio horror per i biancorossi

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, con aggiornamenti costanti sull'andamento del match. La sfida, iniziata con difficoltà per i biancorossi, si sviluppa sotto gli occhi degli appassionati, con analisi e commenti sulle principali azioni. Restate con noi per non perdere dettagli e sviluppi di questa importante gara di basket europeo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-30 Clamoroso arresto di Guduric e mani morbide!! 12? Dai, sbaglia Dozier. Possesso importante Olimpia! Fallo regalato dagli arbitri a Dozier, si è leggermente appoggiato a Ricci, incredulo per il fischio. 21-30 MAAAAAARKO GUDURIC! Via il tappo dal canestro da tre! Relocate eseguita da maestro! Sbaglia Loyd! 18-30 Impressionante partenza di forza di Brooks! 16-30 Dozieeeer! Da tre. Forza e sbaglia dall'arco Shields. INIZIO SECONDO QUARTO! Serve una scossa immediata. 20:53 Non solo le zero triple messe, ma un atteggiamento condannabile. Serve una scossa, l'Efes anche senza Larkin, Cordinier e altri giocatori importanti, è una squadra forte.

90 anni di Olimpia Milano. 90 anni di storia, passione e leggenda. Novant’anni, un viaggio straordinario fatto di vittorie, sconfitte, rinascite e sogni condivisi. L’Olimpia Milano è molto più di una squadra di basket: è un simbolo della città, un pezzo di identità spo - facebook.com facebook

Dan Peterson: “Il Coach” Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano compie oggi, 9 gennaio 2026, 90 anni di attività. Nello stesso giorno nasceva a Evanston, Illinois, Dan Peterson. Buon compleanno Coach Leggi l’intervista r x.com

