LIVE Musetti-Wong 6-4 2-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | immediato contro break dell’azzurro nel secondo set!

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Wong agli ATP di Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è di 6-4, 2-3. L'azzurro ha appena conquistato un contro-break nel secondo set. Restate aggiornati per tutte le variazioni di punteggio e le azioni più importanti dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-0 Spinge con il dritto Lorenzo ma non trova il campo. 3-3 GAME MUSETTI!! L'azzurro pareggia i conti nel set e lo fa con il primo ace del suo match! 40-15 Passante di dritto in cross vincente di Musetti, che sfrutta anche la minima deviazione del nastro per vincere lo scambio. Seconda palla. 30-15 Esce il dritto di Wong! 15-15 Prima vincente! In questo momento dei punti del genere sono davvero fondamentali. 0-15 Wong sta salendo in difesa! Resiste ai colpi di Musetti che forza il rovescio, esce il colpo dell'azzurro. 2-3 CONTRO BREAK MUSETTI! Lorenzo reagisce subito e strappa il primo servizio del padrone di casa nel secondo set.

