L’Italia dei decreti sicurezza assomiglia molto all’America di Minneapolis Pure troppo
I decreti sicurezza approvati dal governo italiano, e quelli in fase di discussione, stanno modificando le modalità di intervento delle forze dell’ordine. Questa evoluzione ricorda, in alcuni aspetti, le operazioni condotte a Minneapolis, che hanno portato a tragiche conseguenze. È importante analizzare con attenzione le implicazioni di queste normative, per comprendere come possano influire sulla gestione della sicurezza e sui diritti dei cittadini.
I decreti sicurezza del governo, quello di giugno e quello in preparazione ora, stanno spianando la strada a operazione di polizia come quella che a Minneapolis ha portato all'omicidio di Renee Nicole Good. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Minneapolis: l'Ice uccide una donna, Trump accusa la vittima. Nella città di George Floyd un altro omicidio divide l'America
Leggi anche: Minneapolis: l'Ice uccide una donna, Trump accusa la vittima. Nella città di George Floyd un altro omicidio che divide l'America
Prendo atto della nota stampa della sezione di Fratelli d’Italia di Castrovillari con riferimento al DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 20091 DEL 23/12/2025, avente a oggetto la Manifestazione d’interesse riv - facebook.com facebook
Rimpatri di immigrati irregolari in tre anni, dal quarto trimestre 2022 al terzo trimestre 2025: Germania 49.185, Francia 38.805, Spagna 17.720, Cipro 17.650, Grecia 17.045, ITALIA 12.130. SE SONO INCAPACI NON DEVONO PRENDERSELA CON LA MAGIS x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.