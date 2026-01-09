L’Italia dei decreti sicurezza assomiglia molto all’America di Minneapolis Pure troppo

Da fanpage.it 9 gen 2026

I decreti sicurezza approvati dal governo italiano, e quelli in fase di discussione, stanno modificando le modalità di intervento delle forze dell’ordine. Questa evoluzione ricorda, in alcuni aspetti, le operazioni condotte a Minneapolis, che hanno portato a tragiche conseguenze. È importante analizzare con attenzione le implicazioni di queste normative, per comprendere come possano influire sulla gestione della sicurezza e sui diritti dei cittadini.

I decreti sicurezza del governo, quello di giugno e quello in preparazione ora, stanno spianando la strada a operazione di polizia come quella che a Minneapolis ha portato all'omicidio di Renee Nicole Good. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Minneapolis: l'Ice uccide una donna, Trump accusa la vittima. Nella città di George Floyd un altro omicidio divide l'America

