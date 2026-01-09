L' Ipa sostiene l' associazione Angela Serra con una donazione speciale

L'Ipa (International Police Association) ha deciso di sostenere l'associazione Angela Serra attraverso una donazione dedicata. L'organizzazione, impegnata da tempo nella promozione della ricerca oncologica e nell'assistenza a malati e familiari, rafforza così il proprio impegno nel contribuire a progetti di solidarietà e di supporto alle persone colpite da malattie gravi.

La donazione, pari a cinquecento euro, contribuirà a

