L' Ipa sostiene l' associazione Angela Serra con una donazione speciale
L'Ipa (International Police Association) ha deciso di sostenere l'associazione Angela Serra attraverso una donazione dedicata. L'organizzazione, impegnata da tempo nella promozione della ricerca oncologica e nell'assistenza a malati e familiari, rafforza così il proprio impegno nel contribuire a progetti di solidarietà e di supporto alle persone colpite da malattie gravi.
L'Ipa (International Police Association) annuncia un'importante donazione a favore dell'associazione Angela Serra, da anni attiva nella promozione e nel sostegno alla ricerca oncologica e al supporto delle persone malate e delle loro famiglie.La donazione, pari a cinquecento euro, contribuirà a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
