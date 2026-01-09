L' interrogatorio dei proprietari del Constellation di Crans-Montana | i video scomparsi dai social e l' ipotesi di fuga con la cassa di Jessica Maric nella notte dell' incendio

L’interrogatorio dei proprietari del Constellation di Crans-Montana rivela dettagli sulla notte dell’incendio, con i video scomparsi dai social e l’ipotesi di una fuga con la cassa di Jessica Maric. Jacques Moretti e sua moglie sono al centro delle indagini, mentre si approfondiscono questioni legate agli affari, ai controlli mancanti dal 2020 e alle modalità dell’incidente. Uno sguardo obiettivo sulla vicenda senza giudizi o enfasi.

Gli affari, il mancato arresto, i controlli assenti dal 2020, ecco quello sappiamo Jacques Moretti e la moglie. La coppia ha quattro società in Svizzera e una in Costa Azzurra. Ci sono accuse in passato in Francia per truffa e prostituzione nei confronti dell'uomo. «Siamo devastati, non ci sottrarremo alle responsabilità» rispondono all'indignazione per il fatto che non sono stati arrestati. Venerdì 9 gennaio sono di nuovo sentiti dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'interrogatorio dei proprietari del Constellation di Crans-Montana: i video scomparsi dai social e l'ipotesi di fuga con la cassa di Jessica Maric nella notte dell'incendio Leggi anche: Jessica Maric, proprietaria del Constellation di Crans-Montana: al vaglio un video in cui fuggirebbe con la cassa dopo l'incendio Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incendio Crans-Montana, domani l'interrogatorio dei titolari Le Constellation; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Crans-Montana, domani la prima udienza dei proprietari del Constellation; Crans-Montana, attesa per l'interrogatorio dei proprietari del Le Constellation, indagati per omicidio e incendio colposo. Crans Montana, accuse e sospetti: "Qui giocano tutti a golf insieme". Carenze sulla sicurezza nel locale (ma i video sono spariti) - Montana, il bilancio parziale è drammatico: 40 morti e 113 feriti, alcuni di questi in condizioni molto gravi, come i ragazzi italiani Elsa ... affaritaliani.it

Crans Montana, le inchieste delle procure europee e l'interrogatorio di Jacques Moretti e Jessica Maric: le indagini e il dolore delle famiglie - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio sulla strage di Crans- leggo.it

Crans-Montana, domani la prima udienza dei proprietari del Constellation - Audizione dei proprietari del bar Le Constellation distrutto da un incendio a Capodanno a Crans- ticinonews.ch

Strage Crans-Montana, procura di Roma avvia indagine per incendio e omicidio colposo, domani primo interrogatorio proprietari del locale x.com

Velazco confessa l'omicidio e le violenze su Aurora Rivoli durante l'interrogatorio a San Vittore. Funerali di Emanuele Galeppini a Genova, un'altra vittima della strage di Crans-Montana. I proprietari del locale saranno interrogati domani, anche la procura di R - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.