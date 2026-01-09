L’Inter ha annunciato la firma di un accordo di sponsorizzazione triennale con Coca-Cola, che diventa così Official Soft Drink Partner della squadra. Questa collaborazione rafforza il rapporto tra il club e uno dei principali marchi internazionali nel settore delle bevande, contribuendo a promuovere iniziative condivise nel rispetto delle rispettive identità. La partnership mira a creare opportunità di visibilità e coinvolgimento per entrambe le parti nel contesto sportivo e commerciale.

L’Inter e Coca-Cola hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione triennale che renderà il colosso delle bevande nuovo Official Soft Drink Partner. Nella trattativa è stato inserito anche il brand Powerade, che fa parte del gruppo, come Official Sports Drink Partner. L’accordo prevede l’esclusività e una serie di attività di branding che riguarderanno la prima squadra maschile, l’Inter Women e l’Inter U23. Il logo Coca-Cola sarà visibile durante le partite casalinghe a San Siro e le bevande vendute sugli spalti e nelle aree hospitality, oltre ad avere l’esclusiva nei bar e nei punti di ristoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Inter dice sì a Coca-Cola: è un nuovo sponsor nerazzurro

