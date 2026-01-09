L’inferno del Constellation I video invece di fuggire | Follia? Sono solo ragazzi

L'inferno del Constellation ha attirato l'attenzione attraverso video che mostrano giovani coinvolti in situazioni rischiose. Alcuni interpretano questa scelta come una forma di sfida o follia, ma per molti rappresenta semplicemente ragazzi che affrontano momenti difficili. Un silenzio rispettoso è stato mantenuto riguardo alle circostanze, sottolineando la delicatezza della vicenda e l'importanza di non giudicare senza conoscere appieno le motivazioni.

"Non mi sono espresso su ciò che è accaduto per rispetto delle famiglie. Il mio silenzio è il contrario dell’indifferenza. Devo dire che non capisco i tanti che hanato". Esordisce così lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet dinanzi all’inferno del locale Le Constellation, la notte di Capodanno a Crans-Montana, che ha interrotto all’improvviso una gioventù pronta ad affacciarsi alla vita per "mordere il cielo" e "prendersi la luna". Una tragedia evitabile. "Che fosse evitabile è evidente, come gran parte delle tragedie. C’è sempre lo zampino dell’uomo. L’unica cosa che spero è che si faccia in modo che questi eventi non si ripetano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

