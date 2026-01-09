L'impressionante lista convocati della Roma con tanti Primavera | centrocampo ridotto all'osso
La rosa della Roma si presenta in una fase complicata, con numerosi infortuni e assenze. In vista della partita contro il Sassuolo, la formazione convocata include diversi giovani della Primavera, evidenziando le difficoltà nel reparto centrocampo. Questa situazione sottolinea le sfide del club nel mantenere una rosa competitiva e pronta ad affrontare le esigenze del campionato.
La Roma è in totale emergenza in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo. La lista convocati mostra diversi Primavera chiamati da Gasperini: il centrocampo è il reparto più in difficoltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Coppa d’Africa 2026, chi sono i convocati della Serie A: da Lookman a N’Dicka, l’elenco squadra per squadra
Leggi anche: Diao salta la Coppa d’Africa con il Senegal, paga l’infortunio ‘delle polemiche’ di Roma-Como
L’impressionante lista convocati della Roma con tanti Primavera: centrocampo ridotto all’osso - La lista convocati della squadra di Gian Piero Gasperini mette in evidenza infatti una situazione a dir poco estrema per i giallorossi che nella giornata di domani sfi ... fanpage.it
Roma, la lista dei convocati: out Wesley - La Roma ha diramato la lista dei convocati per la prossima sfida di campionato che vedrà di fronte i giallorossi ed il Sassuolo. fantacalcio.it
Roma, i convocati per il Sassuolo: assente Wesley - La Roma si prepara a scendere in campo per la 20ª giornata di Serie A 2025- gazzetta.it
Novità del 1 gennaio Aggiornamento impressionante oggi: 40 nuovi titoli per far felici tutti i Lovers! Quasi amici (film) reinserito Toro scatenato (film) Rain Man - L'uomo della pioggia (film) Suxbad - Tre menti sopra il pelo (film) reinserito The - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.