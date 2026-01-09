L’imitazione che non ti aspetti | il Trump cinese è virale su Tiktok – Video
Un video di TikTok che mostra un uomo cinese che imita Donald Trump ha riscosso grande successo, con oltre sei milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Pubblicato da Ryan Chen, 42enne di Chongqing, il video ha attirato l’attenzione di numerosi utenti, generando commenti e discussioni. Questa improvvisa popolarità evidenzia come contenuti semplici e sorprendenti possano rapidamente diffondersi sui social media, suscitando interesse e curiosità.
Oltre sei milioni di visualizzazioni in pochi giorni e migliaia di commenti. Un video di un tiktoker cinese, Ryan Chen, 42enne di Chongqing nel sud-ovest della Cina, è diventato viralissimo. Il motivo? L’uomo imita in maniera impeccabile il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nella clip l’uomo, alias “the chinese trump”, spiega come suonerebbero in cinese alcune frasi dette in americano dal presidente Trump. Il risultato è esilarante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
