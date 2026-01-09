L’imitazione che non ti aspetti | il Trump cinese è virale su Tiktok – Video

Un video di TikTok che mostra un uomo cinese che imita Donald Trump ha riscosso grande successo, con oltre sei milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Pubblicato da Ryan Chen, 42enne di Chongqing, il video ha attirato l’attenzione di numerosi utenti, generando commenti e discussioni. Questa improvvisa popolarità evidenzia come contenuti semplici e sorprendenti possano rapidamente diffondersi sui social media, suscitando interesse e curiosità.

