Libero dopo sedici mesi | Biagio Pilieri riabbraccia la famiglia a Caracas

Dopo oltre sedici mesi di detenzione, Biagio Pilieri, politico e giornalista italo-venezuelano, ha potuto riunirsi con la famiglia a Caracas. Arrestato il 28 agosto 2024 e detenuto nell’El Helicoide, ha trascorso un lungo periodo di privazioni. La sua liberazione segna la fine di un periodo complesso, evidenziando le difficoltà affrontate durante la sua detenzione nel contesto del sistema carcerario venezuelano.

È durato oltre sedici mesi il calvario del politico e giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri, arrestato il 28 agosto 2024 e rimasto detenuto nell’ El Helicoide di Caracas, una delle carceri più dure del Venezuela. La liberazione è avvenuta nell’ambito di un pacchetto di rilasci decisi dalle autorità, che nelle ultime ore hanno aperto le porte a diversi prigionieri politici, compresi alcuni stranieri. Nel caso di Pilieri, 60 anni, la fine della detenzione arriva dopo un lungo periodo di isolamento, senza possibilità di comunicare con l’esterno, in un contesto segnato da accuse di terrorismo e tradimento della patria e da una situazione interna già esplosiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

