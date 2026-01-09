Liberati l' imprenditore Gasperin e il giornalista Pilieri Speranza per gli altri italiani detenuti
È stato liberato Biagio Pilieri, giornalista e leader politico italo-venezuelano, dopo oltre un anno e quattro mesi di detenzione a El Helicoide. Questa notizia rappresenta un passo importante per le speranze di altri italiani detenuti all’estero, offrendo un segnale di attenzione e possibile miglioramento nelle condizioni di incarceramento. La vicenda evidenzia l’importanza di un impegno costante per i diritti e la tutela degli italiani all’estero.
E' stato liberato il giornalista e leader politico Biagio Pilieri, di passaporto italo-venezuelano, detenuto a El Helicoide da un anno e quattro mesi. Lo riferisce il Sindacato Nazionale della Stampa del Venezuela. Pilieri, 60 anni, liberato dopo un anno e 4 mesi di detenzione in Venezuela, è figlio di siciliani emigrati in Sud America, ha il doppio passaporto italo-venezuelano ed è un giornalista e politico che si è battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell'editoria locale. Pilieri è anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993. 🔗 Leggi su Iltempo.it
