Lezioni di Islam a scuola senza consenso la Lega propone obbligo di autorizzazione per attività extra-curriculari religiose Sasso | Il governo intervenga

La Lega propone di rendere obbligatorio il consenso informato per le attività religiose extra-curriculari nelle scuole italiane. Il deputato Rossano Sasso ha presentato una risoluzione parlamentare per regolamentare queste iniziative, chiedendo un intervento del governo. La proposta mira a garantire maggiore trasparenza e rispetto delle scelte delle famiglie, tutelando l’autonomia educativa e il pluralismo nelle scuole italiane.

L'ultima follia targata Islam: lezioni di Corano ai bambini delle elementari - Dagli inviti alle scuole alle lezioni in aula senza protocolli chiari: a Piacenza il caso dell’Istituto Averroè solleva interrogativi su consenso dei genitori, trasparenza e confini tra istruzione pub ... msn.com

Islam a scuola, il caso Piacenza arriva in Parlamento. Sasso (Lega): “Interrogazione a Valditara” - L'inchiesta de Il Giornale sulle attività dell'Istituto Averroè nelle scuole di Piacenza ha innescato una polemica politica, con la Lega che denuncia rischi di indottrinamento. orizzontescuola.it

Buona serata, amici. Basta con la propaganda islamica nelle scuole italiane! Quanto accaduto a Piacenza rappresenta un nuovo caso di indottrinamento, dove un istituto di studi islamici propone a elementari e licei visite in moschea e lezioni di Corano. Que - facebook.com facebook

Riteniamo grave l’ennesimo caso di indottrinamento che emerge dalle cronache a #Piacenza, dove un istituto di studi islamici propone a elementari e licei visite in #moschea e lezioni di #Corano. Questa non è cultura, ma propaganda islamista, rilanciata pers x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.