Lezioni di Islam a scuola senza consenso la Lega propone obbligo di autorizzazione per attività extra-curriculari religiose Sasso | Il governo intervenga

Da orizzontescuola.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega propone di rendere obbligatorio il consenso informato per le attività religiose extra-curriculari nelle scuole italiane. Il deputato Rossano Sasso ha presentato una risoluzione parlamentare per regolamentare queste iniziative, chiedendo un intervento del governo. La proposta mira a garantire maggiore trasparenza e rispetto delle scelte delle famiglie, tutelando l’autonomia educativa e il pluralismo nelle scuole italiane.

Il deputato della Lega, Rossano Sasso, ha presentato una risoluzione parlamentare per introdurre il consenso informato nelle scuole italiane quando vengono organizzate attività che esulano dai programmi ministeriali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

