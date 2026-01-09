L’attenzione europea si rivolge ora alla Groenlandia, un territorio trascurato fino a oggi. Nel 1985, gli inuit abbandonarono l’Unione Europea senza suscitare particolare interesse a Bruxelles, che non considerava strategico quel lembo di terra. Con il tempo, gli Stati Uniti sembrano avvicinarsi a ottenere un ruolo rilevante in questa regione, evidenziando come l’attenzione internazionale si evolva e si sposti su territori storicamente marginali.

Già nel 1985 gli inuit mollarono l’Unione: a Bruxelles non importò di perdere una terra strategica. Che, alla fine, l’America otterrà. L’Europa ha scoperto la Groenlandia, ma ormai è decisamente tardi. Del resto che fosse un amore di ghiaccio gli inuit lo avevano messo nero su bianco con un referendum nell’85 che sancì l’uscita dalla Cee pur restando sorellastra del Regno di Danimarca, Paese Ue (non nell’euro) e Nato. A Bruxelles non si stracciarono le vesti: che volete che gliene importasse di quella isola gigantesca di ghiaccio; loro avevano altre mire, altre ambizioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Europa ora s’indigna per la Groenlandia. Non l’aveva mai filata

Leggi anche: Ora tutti vogliono la Groenlandia. La serie Borgen aveva previsto tutto

Leggi anche: Dovbyk, ora o mai più: prendersi la Roma e sfatare il tabù Europa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

#Ucraina, #Gaza, #Venezuela: il trionfo del doppio standard. Chi a sinistra s’indigna per l’aggressione al Venezuela xché il nemico è americano ma non x quella all’Ucraina, chi in Europa solidarizza con l’Ucraina ma se ne frega di Gaza xché #Israele non si t x.com

È incredibile come molte persone abbiano così tanto tempo da perdere da indignarsi perché Mamdani, il nuovo sindaco di New York, ha giurato sul Corano. Ma a me cosa me ne frega Davvero c’è gente che si indigna seriamente per queste boiate Mamdan - facebook.com facebook