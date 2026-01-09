L’Europa ora s’indigna per la Groenlandia Non l’aveva mai filata

L’attenzione europea si rivolge ora alla Groenlandia, un territorio trascurato fino a oggi. Nel 1985, gli inuit abbandonarono l’Unione Europea senza suscitare particolare interesse a Bruxelles, che non considerava strategico quel lembo di terra. Con il tempo, gli Stati Uniti sembrano avvicinarsi a ottenere un ruolo rilevante in questa regione, evidenziando come l’attenzione internazionale si evolva e si sposti su territori storicamente marginali.

Già nel 1985 gli inuit mollarono l’Unione: a Bruxelles non importò di perdere una terra strategica. Che, alla fine, l’America otterrà. L’Europa ha scoperto la Groenlandia, ma ormai è decisamente tardi. Del resto che fosse un amore di ghiaccio gli inuit lo avevano messo nero su bianco con un referendum nell’85 che sancì l’uscita dalla Cee pur restando sorellastra del Regno di Danimarca, Paese Ue (non nell’euro) e Nato. A Bruxelles non si stracciarono le vesti: che volete che gliene importasse di quella isola gigantesca di ghiaccio; loro avevano altre mire, altre ambizioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

