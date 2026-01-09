Leone vandalizzato la notte di Capodanno | identificati alcuni minorenni

Nella notte di Capodanno, uno dei leoni al ponte di via Vittorio Emanuele a Monza è stato vandalizzato. L'episodio ha suscitato preoccupazione e sconcerto tra la cittadinanza. Nella giornata di venerdì 9 gennaio, sono stati individuati alcuni minorenni ritenuti responsabili del gesto, che ha attirato l’attenzione delle autorità e della comunità locale.

A Capodanno hanno "spaccato" il muso a uno dei leoni al ponte di via Vittorio Emanuele, a Monza. Nella giornata di venerdì 9 gennaio i presunti autori di quel gesto, che ha indignato l'opinione pubblica, sono stati individuati.Le prime perquisizioni sono avvenute nella mattinata.

Monza, vandalizzato uno dei leoni del ponte simbolo della città - Ignoti hanno rotto il naso e parte del muso di uno dei quattro animali di pietra. msn.com

