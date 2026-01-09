L’emergenza freddo a Bergamo | Dormitori stracolmi C’è chi resta in strada

A Bergamo, l’emergenza freddo sta causando un aumento di persone senza dimora, spesso costrette a trascorrere le notti in strada o in strutture sovraffollate. La situazione evidenzia la crescente marginalità e l’insufficienza dei servizi di accoglienza, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei soggetti più vulnerabili durante le basse temperature.

MARGINALITÀ. Il gelo fa crescere le preoccupazioni per chi è senza casa. Trend in aumento di persone e luoghi scelti dai clochard. «Si fa tutto il possibile». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

