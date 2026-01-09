Lega il rilancio dopo la grande fuga | Le elezioni aretine sono lo snodo Nisini dopo le dimissioni di massa

Dopo le recenti dimissioni di massa, la Lega ad Arezzo attraversa un momento di riflessione. Le elezioni sono considerate uno snodo importante per il futuro del partito, che vede diminuire significativamente la propria rappresentanza in consiglio comunale. La perdita di due consiglieri riduce la presenza leghista da sei a uno, segnando un cambiamento che richiederà nuove strategie per il rilancio e il rafforzamento del ruolo politico locale.

Onorevole Nisini, la Lega perde altri due consiglieri a Palazzo Cavallo e in una legislatura passa da sei a uno. Che succede? "Sono una persona inclusiva, ho sempre accolto chi ha voluto portare un valore aggiunto nel partito, sopratutto negli ultimi anni con numerosi ingressi. Ho massimo rispetto per la scelta dei due consiglieri che si sono espressi motivando l’uscita dalla Lega. Dispiace, ma li rigrazio per il lavoro svolto. Mancano sei mesi alle elezioni amministrativa e con la nuova figura del commissario provinciale che sta accompagnando Arezzo e la provincia, stiamo ricostruendo e rilanciando il partito con tante figure nuove". 🔗 Leggi su Lanazione.it

