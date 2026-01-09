Leao salva il Milan col Genoa pareggiando il gol dell’ex Colombo al 92’
Nel match della 19ª giornata di Serie A, il Milan di Allegri pareggia 1-1 contro il Genoa di De Rossi, con un gol dell’ex Colombo al 92’. La partita ha modificato la classifica, lasciando l’Inter in posizione di vantaggio. La sfida ha evidenziato le difficoltà dei rossoneri nel mantenere il risultato fino al fischio finale, mentre il Genoa si conferma squadra difficile da affrontare.
Alla fine ride solo l’Inter. Il posticipo della 19 a giornata della Serie A vede il Milan di Allegri perdere la testa della classifica, bloccato sull’1-1 dal giovane Genoa di Daniele de Rossi. I rossoneri dominano per lunghi tratti la partita, costringendo il portiere Leali ad una serie di parate non semplici ma vengono puniti proprio nel momento migliore da una disattenzione della difesa che concede troppo spazio all’ex Colombo, che punisce la sua ex squadra. Il Milan si rovescia in avanti nella ripresa, creando parecchie palle gol ma senza trovare la zampata giusta. Qualche polemica quando un pallone spizzato da Gabbia rimpalla su Pulisic prima di finire in fondo al sacco: il Var considera falloso il tocco di mano dell’americano e annulla il gol. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il Milan vince la prima dell'anno a Cagliari: Leao regala la vetta della classifica ai rossoneri; Coppia Pulisic-Leao, Colombo favorito su Ekhator, Milan-Genoa, le probabili formazioni:; Milan, Leão e Pulisic dal 1’? Tomori riposa: le sensazioni in vista del Genoa; Sono 70 i precedenti del Genoa nella Milano rossonera.
