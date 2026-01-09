Leao pareggia al 92° Stanciu sbaglia il rigore al 99° Milan-Genoa 1-1
Nel match tra Milan e Genoa, il risultato finale è 1-1. Colombo ha portato avanti i rossoblù, ma Leao ha pareggiato al 92’. Nel finale, Stanciu ha sbagliato un rigore decisivo al 99’. La partita, valida per la 200ª panchina di Allegri, ha visto molte emozioni e un andamento incerto, con entrambe le squadre che hanno cercato la vittoria fino all’ultimo istante.
Colombo porta in vantaggio i rossoblù di De Rossi, poi finale pieno di colpi di scena MILANO - Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Max Allegri, il Milan pareggia 1-1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99°, spreca il rigore della vittoria, dopo il pareggio di Rafa L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
