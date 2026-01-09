Leao pareggia al 92° Stanciu sbaglia il rigore al 99° Milan-Genoa 1-1

Nel match tra Milan e Genoa, il risultato finale è 1-1. Colombo ha portato avanti i rossoblù, ma Leao ha pareggiato al 92’. Nel finale, Stanciu ha sbagliato un rigore decisivo al 99’. La partita, valida per la 200ª panchina di Allegri, ha visto molte emozioni e un andamento incerto, con entrambe le squadre che hanno cercato la vittoria fino all’ultimo istante.

OFFERTA DA 7 MILIONI A MIKE Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe offerto a Maignan un rinnovo per 3/4 anni a 7mln annui. Mike diventerebbe così il più pagato della rosa, andando a pareggiare lo stipendio di Rafa Leao. Il giocatore, an - facebook.com facebook

