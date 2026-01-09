Nelle vicinanze della moschea di Centocelle a Roma si sono verificate alcune affermazioni di sostegno a Hamas e alla causa palestinese. Diverse persone hanno espresso pubblicamente la loro opinione, affermando la volontà di una rivoluzione e di solidarietà con la Palestina. Questo episodio ha attirato l’attenzione su come si manifestano, in diversi contesti, le opinioni riguardanti la questione palestinese e il conflitto in corso.

Delirio fuori dalla moschea di Centocelle a Roma: “Io dico una sola cosa, viva la rivoluzione, viva Palestina, Palestina libera, viva Hamas”. Sono queste le parole di un ragazzo che ha risposto alle domande di un collega di Agtw che chiedeva il loro parere circa l’inchiesta sulla cupola di Hamas in Italia che ha portato all’arresto di 9 persone, tra cui Mohammad Hannoun. Il collega ha poi chiesto se non ritenesse che Hamas fosse un’organizzazione terroristica, e l’uomo con kefiah al collo ha risposto di “no. È resistenza. Se io vengo a casa tua e ammazzo i tuoi genitori e tu fai qualcosa non posso dire che sei un terrorista”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le voci pro pal fuori dalla moschea di Centocelle: “Viva le rivoluzione, Hamas è resistenza”

