Le terre rare sono 17 e il fronte non si può frizzare

Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici fondamentali per molte tecnologie moderne. Attualmente, la Cina detiene una posizione dominante nell’estrazione e nell’utilizzo di questi materiali, che sono cruciali per la sicurezza e l’economia globale. La Groenlandia, con oltre 40 minerali ritenuti essenziali, si presenta come un’area strategica in un contesto di crescente interesse internazionale.

Rare. "Dunque, dopo Caracas ecco che nel mirino di Trump finisce la Groenlandia. La grande isola danese è uno dei territori più promettenti per l'estrazione delle cosiddette terre rare", fa presente Maurizio Belpietro, direttore della Verità, nell'editoriale di prima pagina, e nel periodo successivo puntualizza: "Oggi la Cina ha quasi il monopolio nell'estrazione e nell'impiego di questi materiali, ma secondo uno studio la Groenlandia possiede più di 40 dei 50 minerali che gli Stati Uniti hanno classificato come essenziali per la sicurezza nazionale e la stabilità economica". Si dà però il caso che, secondo la classificazione adottata ufficialmente da Iupac (International union of pure and applied chemistry), Usgs (United States geological survey) e Commissione europea, le terre rare siano solo 17.

