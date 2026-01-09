Le temperature più basse d’Italia Ora due giorni di pioggia e neve

Le temperature più basse mai registrate in Italia hanno portato, nelle ultime ore, a due giorni di pioggia e neve in diverse regioni. A Arezzo, tra mercoledì e giovedì, si sono registrate temperature molto rigide, rievocando i valori di fine febbraio 2018. Questo episodio climatico evidenzia un fenomeno raro e particolare, che interessa diverse aree del paese, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

La notte tra mercoledì e giovedì ad Arezzo è stata segnata da un freddo intenso, degno dei ricordi meteo di fine febbraio 2018: praticamente otto anni fa. Temperature rigidissime, ormai quasi una rarità nel clima attuale, hanno sfiorato i -12° a 300 metri di quota, toccato punte di -17° a 450 metri e registrato -11° nell'aretino a 400 metri. Il centro storico della città, collocata a 296 metri sul livello del mare, ha segnato un picco di -7°, rendendola la terza città più fredda della Penisola nella notte. Un freddo che si è protratto praticamente ovunque fino alle 11.30 di ieri, congelando l'asfalto, i tetti e le auto parcheggiate per strada.

