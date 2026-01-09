Le spranghe che la sinistra non vuole vedere

Le tensioni politiche in Italia spesso si concentrano su alcuni episodi, come i saluti romani, mentre altri eventi, come l'aggressione ai giovani di Gioventù Nazionale da parte di gruppi antifascisti, ricevono meno attenzione. È importante analizzare con equilibrio e senza pregiudizi ogni episodio, riconoscendo le diverse sfumature e le implicazioni che essi comportano nel contesto della libertà di espressione e della sicurezza pubblica.

Tutti a condannare i saluti romani del "presente" che ricorda le tre giovani vite spezzate dall'odio degli anni di piombo di Acca Larentia e neanche una parola sull'aggressione dei ragazzi di Gioventù nazionale presi d'assalto da una banda di Antifa. La solita sinistra, a cominciare da quella estrema, che adotta due pesi e due misure, la doppia morale di sempre. Ogni anno schierarsi ad Acca Larentia per esibire il braccio teso è fuori dalla storia e presta il fianco a facili polemiche. La stragrande maggioranza è composta da ragazzotti con la testa rasata, nati questo secolo, che non hanno idea di cosa siano stati gli anni di piombo.

