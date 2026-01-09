Le soluzioni immaginarie a colpi di humor

Le soluzioni immaginarie attraverso l’umorismo offrono un’analisi originale delle manifestazioni patafisiche. Riviste, pubblicazioni, manifesti e oggetti illustrano un panorama organico e ben strutturato di eventi europei e italiani. Questa raccolta permette di comprendere come l’ironia e la fantasia abbiano accompagnato e definito le espressioni più singolari di questa corrente culturale nel tempo.

Riviste, pubblicazioni, manifesti, oggetti e una vivace varietà di altri materiali a tracciare una storia organica e organizzata delle manifestazioni patafisiche, europee in generale e italiane in particolare. "Patafisica" appunto, ovvero – per spiegare – la scienza delle soluzioni immaginarie (nata a fine Ottocento su impulso del francese Alfred Jarry), che avventurandosi nell'ambito dell'assurdo e del particolare indaga oltre la realtà, rifiutando leggi universali. Il viaggio lo si potrà compiere grazie alla mostra "Un caffè tra humor e pataArchivi", da oggi (inaugurazione alle 17; allestita fino al 7 febbraio), nelle vetrine e negli spazi espositivi interni della Biblioteca San Giorgio, a cura di Duccio Scheggi con gli interventi di Anna Busetto Vicari e Afro Somenzari.

