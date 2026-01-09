Le scuse di Jessica Moretti | Penso sempre alle vittime Nel nostro locale una tragedia terribile

Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation a Crans Montana, ha espresso le proprie scuse in seguito alla tragedia di Capodanno, che ha causato la perdita di almeno 40 vite. Nel suo intervento, ha dichiarato di pensare costantemente alle vittime e di essere profondamente dispiaciuta per l’accaduto. La sua presa di posizione si inserisce nel percorso di riconoscimento e rispetto verso le persone coinvolte in questa tragica vicenda.

Roma, 9 gennaio 2026 – Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del bar Le Constellation di Crans Montana, ha chiesto ‘scusa’ per la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone e ha detto di "pensare costantemente" alle vittime. Chiedo scusa, nel nostro locale è avvenuta una tragedia terribile. Non penso ad altro che alle vittime Jessica Moretti in lacrime: “Penso sempre alle vittime”. Lo ha detto Jessica Maric dopo l'arresto del marito Jacques Moretti per ‘potenziale rischio di fuga’. Tenuto conto delle sue dichiarazioni, del suo percorso di vita e della sua situazione in Svizzera e all'estero, il pubblico ministero ha ritenuto che il rischio di fuga fosse concreto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro locale una tragedia terribile Leggi anche: Crans Montana, Jessica Moretti: “Chiedo scusa, penso sempre alle vittime”. Il marito arrestato Leggi anche: Strage di Crans-Montana, le giovani vittime tornate nel nostro Paese. A piede libero i Moretti, l’ambasciatore: “In Italia potrebbero essere arrestati” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro locale una tragedia terribile - Roma, 9 gennaio 2026 – Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del bar Le Constellation di Crans Montana, ha chiesto ‘scusa’ per la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la ... quotidiano.net

Crans Montana, arrestato Jacques Moretti. La moglie esce sola dalla Procura di Sion: “Una tragedia inimmaginabile, chiedo scusa” - Al termine di un interrogatorio durato 7 ore, la decisione della procuratrice Catherine Seppey: avrebbe riconosciuto un potenziale rischio di fuga dell'uomo ... dire.it

Uscita dall'interrogatorio Jessica Moretti, moglie del gestore del Constellation, ha parlato con i giornalisti e ha chiesto scusa ai familiari delle vittime. Arrestato il marito Jacques Moretti. #Tg1 x.com

Uscita dall'interrogatorio Jessica Moretti, moglie del gestore del Constellation, ha parlato con i giornalisti e ha chiesto scusa ai familiari delle vittime. Arrestato il marito Jacques Moretti. #Tg1 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.