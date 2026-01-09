Le scuse di Jessica Moretti | Penso sempre alle vittime Nel nostro locale una tragedia inimmaginabile

Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation a Crans Montana, ha espresso le sue scuse in seguito alla tragedia di Capodanno, che ha causato almeno 40 vittime. Ha dichiarato di pensare costantemente alle persone coinvolte e di essere profondamente dispiaciuta per quanto accaduto. La sua dichiarazione sottolinea il dolore e la vicinanza alle famiglie colpite da questo tragico evento.

Roma, 9 gennaio 2026 – Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del bar Le Constellation di Crans Montana, ha chiesto ‘scusa’ per la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone e ha detto di "pensare costantemente" alle vittime. Chiedo scusa, nel nostro locale è avvenuta una tragedia inimmaginabile. Non penso ad altro che alle vittime Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Léman Bleu (@lemanbleu) Jessica Moretti in lacrime: “Penso sempre alle vittime”. Lo ha detto Jessica Maric dopo l'arresto del marito Jacques Moretti per ‘potenziale rischio di fuga’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro locale una tragedia inimmaginabile” Leggi anche: Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro locale una tragedia terribile Leggi anche: Crans Montana, Jessica Moretti: “Chiedo scusa, penso sempre alle vittime”. Il marito arrestato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro locale una tragedia terribile - Roma, 9 gennaio 2026 – Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del bar Le Constellation di Crans Montana, ha chiesto ‘scusa’ per la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la ... quotidiano.net

Uscita dall'interrogatorio Jessica Moretti, moglie del gestore del Constellation, ha parlato con i giornalisti e ha chiesto scusa ai familiari delle vittime. Arrestato il marito Jacques Moretti. #Tg1 x.com

La strage di Capodanno a Crans-Montana. Jessica Moretti, co-proprietaria del locale Le Constellation, parla per la prima volta dopo l'arresto del marito Jacques e in lacrime fuori dalla Procura di Sion chiede scusa alle vittime. Il video dell'inviato del #tg3 Jari P - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.