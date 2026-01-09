Le rivelazioni sull’omicidio di Willy Branchi il pm acquisisce il nostro podcast
Le ultime due puntate del podcast “Willy Branchi, l’ultima verità” sono state acquisite dal pubblico ministero nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Willy Branchi, avvenuto nel 1988 a Goro. La decisione testimonia l’interesse delle autorità nel approfondire la vicenda e valorizza il ruolo di strumenti come i podcast nel fornire informazioni utili alle indagini.
Ferrara, 9 gennaio 2026 – Le ultime due puntate del podcast ’Willy Branchi, l’ultima verità’ da ieri sono diventate ufficialmente materiale dell’inchiesta sull’omicidio del 18enne di Goro, avvenuto la notte tra il 29 e 30 settembre 1988. Ieri mattina, i carabinieri del Nucleo investigativo, diretti dal pubblico ministero Andrea Maggioni, hanno acquisito tutti i file audio e video, prodotti dall’autore del podcast, Nicola Bianchi, e dal regista dello stesso, Marco Santangelo, e utilizzati nelle ultime due puntate, la nona e la decima, disponibili sulle principali piattaforme digitali dallo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Willy Branchi, l'ultima verità. Il podcast, puntata numero 9: “Tra le braccia del Padre”
Leggi anche: Casi irrisolti, la via della verità. Omicidio Branchi, l’indagato: "Willy sapeva troppe cose"
“Willy Branchi sapeva qualcosa che non doveva uscire”/ L’indagato: “Qualcuno ha pagato, come nella mafia” - Non si ferma la ricerca della verità sull’omicidio di Willy Branchi, il giovane di Goro ucciso e gettato nudo sulla sponda ferrarese del Po nel settembre di oltre trent’anni fa. ilsussidiario.net
Willy Branchi, puntata 10: il responsabile è lui? - Le tappe del delitto tuttora irrisolto: il nostro viaggio nell’orrore della morte del ragazzo di 18 anni, trovato nudo e senza vita a Goro nel 1988 Dopo un lungo girovagare per le campagne tra Goro e ... quotidiano.net
Ucciso sul Po nel 1988, nuovo libro sul mistero Willy Branchi - Il 30 settembre 1988, a Goro, piccolo centro sul delta del Po ferrarese, il corpo nudo e martoriato di un ragazzo di ... ansa.it
