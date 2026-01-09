Le ultime due puntate del podcast “Willy Branchi, l’ultima verità” sono state acquisite dal pubblico ministero nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Willy Branchi, avvenuto nel 1988 a Goro. La decisione testimonia l’interesse delle autorità nel approfondire la vicenda e valorizza il ruolo di strumenti come i podcast nel fornire informazioni utili alle indagini.

Ferrara, 9 gennaio 2026 – Le ultime due puntate del podcast ’Willy Branchi, l’ultima verità’ da ieri sono diventate ufficialmente materiale dell’inchiesta sull’omicidio del 18enne di Goro, avvenuto la notte tra il 29 e 30 settembre 1988. Ieri mattina, i carabinieri del Nucleo investigativo, diretti dal pubblico ministero Andrea Maggioni, hanno acquisito tutti i file audio e video, prodotti dall’autore del podcast, Nicola Bianchi, e dal regista dello stesso, Marco Santangelo, e utilizzati nelle ultime due puntate, la nona e la decima, disponibili sulle principali piattaforme digitali dallo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le rivelazioni sull’omicidio di Willy Branchi, il pm acquisisce il nostro podcast

