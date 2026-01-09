Le ricerche di Giuggiola non si fermano

Le ricerche di Giuggiola, la barboncina toy dal pelo fulvo dispersa il 28 dicembre 2025, continuano senza sosta. Al momento, non ci sono aggiornamenti e gli sforzi per ritrovarla proseguono con attenzione e determinazione. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le autorità competenti.

Ancora nessuna notizia di Giuggiola, barboncina toy a pelo fulvo dispersa dalla tarda mattinata del 28 dicembre 2025. Dopo l'appello di ieri, ritentiamo anche oggi perché la ricerca possa avere più eco possibile. La cagnolina si è allontanata sul sentiero che conduce al Lago Scaffaiolo dopo essere stata morsa da un altro cane, evidentemente spaventata. Da quel 28 dicembre non si dà pace la sua padrona Dania che era lì con lei quel giorno, per una passeggiata come tante. E da quel giorno il passaparola innescato è continuo tra appelli social e non. Avvistata il 30 dicembre poco distante da Cutigliano, nel folto del bosco, è stata avvicinata dall'uomo che l'aveva vista, ma Giuggiola, probabilmente diffidente, è scappata senza lasciar traccia.

Smarrita sul sentiero trekking tra Lago Scaffaiolo e Doganaccia, avvistata a Cutigliano (PT) il 30/12, Giuggiola potrebbe essersi spostata nei paesi limitrofi a Cutigliano (Vizzaneta, Lizzano, Spignana, San Marcello Piteglio,...potrebbe essere ovunque) Si chied - facebook.com facebook

