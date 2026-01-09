Le relazioni pericolose tra Cina e Giappone | da Pechino arriva una stretta all’export dei prodotti a duplice uso civile e militare

Le tensioni tra Cina e Giappone si intensificano con una nuova restrizione cinese sull’export di prodotti a duplice uso, civili e militari. Questa misura evidenzia le complesse dinamiche geopolitiche tra i due paesi, influenzando il commercio e le relazioni diplomatiche. Nel frattempo, il 2026 si apre con tradizioni culturali, come la visita al santuario shintoista, simbolo di speranze e riti di buon auspicio per l’anno in corso.

Con la tradizionale prima visita al santuario shint?ista preferito dove pregare i kami (le divinità, gli spiriti, animali, e in genere l'intera natura) perché assicurino fortuna e prosperità, è iniziato il 2026. Cosa porterà al Giappone l'Anno del Cavallo di Fuoco? Il Paese appare come un cavallo che galoppa verso un futuro caratterizzato da cambiamenti nel modo in cui le persone socializzano, lavorano, spendono i loro soldi, e su ciò a cui decidono di dedicare attenzione. Ma forse è più un timido puledro quello che muove passi cauti fuori dalla stalla, sul lato delle relazioni diplomatiche. Nel nuovo anno appena iniziato e secondo alcuni analisti politici, il percorso dell'amministrazione Takaichi Sanae appare sì solida, ma con evidenti sfide all'orizzonte. Giappone e Cina: l'escalation diplomatica nel nuovo scenario asiatico.

Cina e Corea del Sud più vicine (a spese di Usa e Giappone) - Il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo sudcoreano Lee Jae Myung si sono incontrati per la seconda volta in poco più di due mesi ... ilsole24ore.com

Perché la crisi fra Cina e Giappone non è soltanto regionale - Le strette di mano e i sorprendenti sorrisi fra il leader cinese Xi Jinping e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, al loro primo incontro del 31 ottobre scorso, quando Takaichi era a capo del ... ilfoglio.it

