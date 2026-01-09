Le regole non scritte per abbinare la pelliccia nel 2026
Nel 2026, le regole non scritte per abbinare la pelliccia si sono evolute, rispecchiando un’estetica più sobria e funzionale. Dopo averla mantenuta in secondo piano negli ultimi anni, ora la pelliccia torna protagonista come capo versatile e senza eccessi, da integrare con semplicità nei look quotidiani. È un momento di equilibrio tra eleganza e praticità, in cui la raffinatezza discreta si distingue come scelta di stile consapevole.
Negli ultimi inverni era rimasta sullo sfondo, complice un’estetica più minimal e funzionale. Poi, tutto d’un tratto, era ovunque: la pelliccia è la tendenza soprabito regina dell’inverno 2026. Non è più solo un capospalla caldo, ma un vero segnale di stile: volumetrica o allungata, rétro o pulita, dichiaratamente protagonista del look. Ma come si abbina? Il suo ritorno racconta una voglia diffusa di opulenza e massimalismo, di comfort, in contrasto con anni di silhouette asciutte e layering tecnici. Oggi il pellicciotto, rigorosamente faux, diventa il punto di partenza attorno a cui costruire l’outfit. 🔗 Leggi su Amica.it
