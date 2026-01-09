Le regole non scritte per abbinare la pelliccia nel 2026

Nel 2026, le regole non scritte per abbinare la pelliccia si sono evolute, rispecchiando un’estetica più sobria e funzionale. Dopo averla mantenuta in secondo piano negli ultimi anni, ora la pelliccia torna protagonista come capo versatile e senza eccessi, da integrare con semplicità nei look quotidiani. È un momento di equilibrio tra eleganza e praticità, in cui la raffinatezza discreta si distingue come scelta di stile consapevole.

