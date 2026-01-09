Le proteste anti Trump una crepa nell’abuso

Le proteste a Minneapolis, a pochi isolati dal luogo in cui George Floyd perse la vita, rappresentano un momento di riflessione sulla questione delle ingiustizie sociali e delle violenze di stato. Questi eventi non sono casuali, ma evidenziano una crepa nelle strutture di potere e un bisogno di cambiamento. Un’occasione per analizzare le radici del malcontento e le sfide ancora aperte nel percorso verso maggiore equità e giustizia.

MONDO. Quel che è accaduto a Minneapolis, a pochi isolati dal punto in cui 5 anni fa il cittadino afroamericano George Floyd venne soffocato sotto il ginocchio di un poliziotto brutale, non è una fatalità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

