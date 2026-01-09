Le proteste anti Trump una crepa nell’abuso

Le proteste a Minneapolis, a pochi isolati dal luogo in cui George Floyd perse la vita, rappresentano un momento di riflessione sulla questione delle ingiustizie sociali e delle violenze di stato. Questi eventi non sono casuali, ma evidenziano una crepa nelle strutture di potere e un bisogno di cambiamento. Un’occasione per analizzare le radici del malcontento e le sfide ancora aperte nel percorso verso maggiore equità e giustizia.

MONDO. Quel che è accaduto a Minneapolis, a pochi isolati dal punto in cui 5 anni fa il cittadino afroamericano George Floyd venne soffocato sotto il ginocchio di un poliziotto brutale, non è una fatalità.

Stati Uniti, previste proteste nazionali nel giorno della parata militare e del compleanno di Trump - Il presidente statunitense, nel giorno del suo compleanno, parteciperà a una parata militare a Washington per celebrare il 250° ... it.euronews.com

Proteste anti Trump davanti alla Casa Bianca e a New York - Al grido di "Giù le mani dall'Iran ora", centinaia di persone si sono radunate nella turistica Times Square a New York, il giorno dopo gli attacchi statunitensi su tre ... notizie.tiscali.it

Nuove proteste dilagano in America in seguito all'uccisione da parte delle forze speciali dell'Ice della 37enne Renee Good durante un controllo anti-migranti a Minneapolis dove ora è in corso la mobilitazione più ampia. Cortei anche a New York, Boston, Balti - facebook.com facebook

#Minneapolis, agente anti-immigrazione uccide a bruciapelo una cittadina americana. Tensione e #proteste. Trump lo difende: “legittima difesa”. #Tg1 Enrico Bona x.com

