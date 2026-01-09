Le previsioni meteo di oggi, 9 gennaio, ad Avellino indicano condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli che interesseranno la zona per tutta la giornata. Sono previsti circa 10 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Si consiglia di vestirsi adeguatamente e di programmare eventuali spostamenti tenendo presente l’andamento delle condizioni meteorologiche.

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2155m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

