Le New Balance 992 Olivine trasformano la dad shoe definitiva in un' irresistibile versione matcha

Le New Balance 992 Olivine rappresentano un'evoluzione della classica dad shoe, rivisitata in chiave moderna con dettagli ispirati al colore matcha. Questo modello mantiene l’essenza di comfort e qualità, reinterpretandola con uno stile sobrio e attuale. Ideali per chi cerca un equilibrio tra praticità e design, le 992 Olivine confermano l’impegno del marchio nel coniugare tradizione e tendenze contemporanee.

Le New Balance 992 Olivine dimostrano ciò che il marchio fa da anni con sorprendente naturalezza: trasformare le scarpe più “da papà” del pianeta in oggetti del desiderio contemporaneo. La formula è nota: comfort assoluto, tradizione sportiva e produzione di alta qualità. In questo caso si aggiunge un ingrediente inaspettato che cambia completamente l'equazione estetica: un verde morbido, cremoso, quasi gastronomico, che ricorda direttamente un bicchiere di matcha ben freddo. Un tocco pop, culturale e deliziosamente attuale per una silhouette che è già leggenda. La colorazione in tonalità Olivine si inserisce perfettamente nell'universo che New Balance ha costruito attorno alla New Balance 992: sofisticatezza discreta, lusso silenzioso, dad shoe portata alla sua massima espressione estetica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le New Balance 992 Olivine trasformano la dad shoe definitiva in un'irresistibile versione matcha Leggi anche: Le New Balance 576 Made in Japan portano le dad shoe nel mondo del lusso Leggi anche: Le New Balance 992 Dark Ice Wine sono un omaggio a una famosa bevanda natalizia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. New Balance 9060 "Olivine with lichen green and dark olivine" sneakers: Features explored - The New Balance 9060 "Olivine with Lichen Green and Dark Olivine" marks a significant entry into the sneaker market, carrying forward the legacy of the brand's iconic 99X series. sportskeeda.com New Balance Unveils the 2010 in “Dark Olivine Mushroom” - Almost six months after its initial release, New Balance continues to expand the 2010 collection with new colorways. hypebeast.com New Balance Wraps the 9060 "Dark Olivine" in Army Green Suede - New Balance‘s latest variant of the 9060 showcases the retrofuturistic model in a new green hue reminiscent of vintage military- hypebeast.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.