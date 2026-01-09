Le New Balance 992 Olivine trasformano la dad shoe definitiva in un' irresistibile versione matcha

Le New Balance 992 Olivine rappresentano un'evoluzione della classica dad shoe, rivisitata in chiave moderna con dettagli ispirati al colore matcha. Questo modello mantiene l’essenza di comfort e qualità, reinterpretandola con uno stile sobrio e attuale. Ideali per chi cerca un equilibrio tra praticità e design, le 992 Olivine confermano l’impegno del marchio nel coniugare tradizione e tendenze contemporanee.

Le New Balance 992 Olivine dimostrano ciò che il marchio fa da anni con sorprendente naturalezza: trasformare le scarpe più “da papà” del pianeta in oggetti del desiderio contemporaneo. La formula è nota: comfort assoluto, tradizione sportiva e produzione di alta qualità. In questo caso si aggiunge un ingrediente inaspettato che cambia completamente l'equazione estetica: un verde morbido, cremoso, quasi gastronomico, che ricorda direttamente un bicchiere di matcha ben freddo. Un tocco pop, culturale e deliziosamente attuale per una silhouette che è già leggenda. La colorazione in tonalità Olivine si inserisce perfettamente nell'universo che New Balance ha costruito attorno alla New Balance 992: sofisticatezza discreta, lusso silenzioso, dad shoe portata alla sua massima espressione estetica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

