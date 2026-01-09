Le mascotte Disney e il Grinch insieme alla Befana | doni ai piccoli ricoverati in ospedale

Da brindisireport.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Il progetto "Goal di Natale", svoltosi il 4 gennaio scorso presso la struttura tensostatica del palazzetto dello sport di Carovigno, ha centrato perfettamente il suo obiettivo benefico: sono stati raccolti quasi 500 euro da destinare all'acquisto di giochi per i reparti. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: La befana arriva in Lamborghini al Gemelli: porta doni e giochi ai piccoli pazienti ricoverati

Leggi anche: La Befana del vigile fa visita ai piccoli ricoverati in Pediatria all'ospedale Renzetti di Lanciano [FOTO]

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Olbia, le mascotte della Disney portano il Natale al centro storico - Nella mattina di oggi, 8 dicembre, le mascotte della Disney hanno portato lo spirito natalizio nel centro storico. lanuovasardegna.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.