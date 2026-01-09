Le mascotte Disney e il Grinch insieme alla Befana | doni ai piccoli ricoverati in ospedale
FRANCAVILLA FONTANA - Il progetto "Goal di Natale", svoltosi il 4 gennaio scorso presso la struttura tensostatica del palazzetto dello sport di Carovigno, ha centrato perfettamente il suo obiettivo benefico: sono stati raccolti quasi 500 euro da destinare all'acquisto di giochi per i reparti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
