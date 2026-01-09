Le madri nigeriane a cui sono tolti i figli

In Italia, molte madri nigeriane rischiano la sospensione della responsabilità genitoriale, spesso a causa di pregiudizi culturali e discriminazioni sistemiche. Questa realtà evidenzia le difficoltà di un sistema che, pur inteso a tutelare i minori, può involontariamente penalizzare le madri provenienti da contesti diversi. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per promuovere un approccio più equo e rispettoso delle diversità culturali.

In Italia sono spesso sottoposte a procedure di sospensione della responsabilità genitoriale. Secondo gli esperti, per via di un ritardo culturale e di un sistema basato su pregiudizi e discriminazioni.

È morta in ospedale la donna 33enne di origini nigeriane, ridotta in fin di vita con ripetute percosse anche con una scopa, dall'ex compagno 32enne, a Castel Volturno. - facebook.com facebook

