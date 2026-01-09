Le immagini della brutale repressione in Iran Il regime spegne Internet e spara sulle piazze

Le immagini della repressione in Iran mostrano un quadro di blackout digitale, con il regime che sospende l'accesso a Internet per limitare le comunicazioni e nascondere le violenze nelle piazze. Questa strategia mira a controllare l'informazione e a impedire l'organizzazione delle proteste, rendendo difficile documentare gli eventi e tutelare i diritti dei cittadini.

L'Iran ieri è sprofondato in un blackout quasi totale di Internet. Una mossa del regime per impedire alle piazze di organizzarsi e oscurare le brutalità. Un video diffuso dall’organizzazione Hengaw per i diritti umani, prima dell’oscuramento della rete, documenta la durissima repressione delle proteste. Le immagini sono state girate nella notte di mercoledì 7 gennaio per le strade di Eslamabad-e Gharb, città nella provincia occidentale di Kermanshah, a pochi chilometri dal confine con l'Iraq e a oltre 500 chilometri dalla capitale Teheran. Mostrano spari contro i manifestanti, aggressioni e inseguimenti da parte delle forze di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le immagini della brutale repressione in Iran. Il regime spegne Internet e spara sulle piazze Leggi anche: L’Iran spegne internet e prepara la repressione: ma così il regime accelera solo la propria fine Leggi anche: Proteste in Iran, il regime "spegne" Internet e nei cieli spuntano presunti satelliti Starlink: l'ipotesi del blitz Usa e la cena Tump-Musk La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La protesta in Iran s'allarga. I mercanti si uniscono ai ragazzi, per un cambio di regime; Che cosa sta succedendo in Iran: almeno 20 morti dall'inizio della crisi. Sabato 10 protesta Milano. Iran, migliaia di persone protestano a Teheran e in tutto il Paese - Le proteste antigovernative in Iran hanno attraversato Teheran con gli iraniani, infuriati per la crisi economica e per le repressioni delle forze di ... msn.com

Iran, proteste e repressione: accuse alla polizia per irruzioni negli ospedali VIDEO - Iran: proteste, repressione violenta, accuse alla polizia e indagini annunciate dopo irruzioni negli ospedali e scontri nel Grande Bazar. blitzquotidiano.it

L’Iran spegne internet e prepara la repressione: ma così il regime accelera solo la propria fine - Ma la rivolta si estende alle province, coinvolge donne e bazar e trasforma una crisi sociale in una ... msn.com

