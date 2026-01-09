Le feste natalizie regalano un boom di visitatori in città.

Durante le festività natalizie, Santarcangelo ha registrato un incremento di visitatori, con circa 25.000 persone che hanno partecipato a eventi e attrazioni. Alberghi e locali hanno mantenuto un’ampia affluenza, mentre la grotta di Babbo Natale ha attirato oltre tremila visitatori, contribuendo a un’atmosfera vivace e ricca di iniziative dedicate alle festività.

Una ‘carica’ di 25mila persone è arrivata durante le feste natalizie a Santarcangelo. Alberghi e locali sempre pieni, tanta attenzione verso eventi e attrazioni, come la grotta di Babbo Natale che ha attirato oltre tremila visitatori. Amatissimo dal pubblico (6.500 presenze) anche il presepe meccanico della famiglia Gualtieri allestito dalla Pro Loco di Santarcangelo nella grotta di piazza Balacchi. I turisti arrivati a Santarcangelo durante le feste, sono giunti da ogni angolo d’Italia, Veneto, Lombardia, Marche, Toscana e Piemonte ma sono stati tantissimi anche gli stranieri presenti, in particolare i francesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

