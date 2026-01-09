Le elementari Cappuccini intitolate a Sangiorgi.

La Giunta ha approvato l’intitolazione delle elementari Cappuccini al professor Sergio Sangiorgi, figura significativa della scuola pubblica imolese, scomparso nel 2022 all’età di 91 anni. Questa decisione riconosce il contributo di Sangiorgi alla comunità educativa e al sistema scolastico, preservando la memoria di un professionista che ha lasciato un’impronta duratura nel territorio.

Via libera della Giunta all’intitolazione delle elementari Cappuccini al professor Sergio Sangiorgi, figura storica della scuola pubblica imolese, scomparso nel 2022 all’età di 91 anni. La decisione è contenuta in una recente delibera dell’esecutivo e rappresenta un passaggio formale decisivo nell’iter previsto dalla normativa nazionale per l’attribuzione ufficiale di una denominazione a un istituto scolastico. La scuola di via Villa Clelia 18, nel quartiere Cappuccini, fino a oggi non aveva infatti una vera e propria intitolazione, se non il riferimento geografico alla zona in cui è collocata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

