Le conferenze di A Compagna | Il Cimitero di Staglieno grande cantiere dell' Ottocento a Genova
Martedì 13 gennaio alle ore 17, nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, si terrà il XII appuntamento del ciclo di conferenze di A Compagna. L’evento, promosso dall’antico sodalizio con oltre cinquant’anni di attività, vedrà Caterina Olcese Spingardi affrontare il tema “Il Cimitero di Staglieno, grande cantiere dell'Ottocento a Genova”. L’incontro offre un’occasione per approfondire la storia e l’importanza di questo importante sito storico.
