Le città dei Papi oltre i confini di Roma e d’Italia

Le città dei Papi, oltre Roma e l’Italia, custodiscono importanti testimonianze storiche e culturali. Scoprire queste destinazioni permette di conoscere meglio il ruolo e l’influenza dei papi nel corso dei secoli. Dal passato al presente, questi luoghi offrono un patrimonio unico, spesso meno conosciuto, che arricchisce il viaggio e la comprensione della storia ecclesiastica europea.

Alla scoperta delle destinazioni che hanno ospitato i Papi del passato. Lo scorso 06 gennaio, giorno della celebrazione dell'Epifania che tradizionalmente "tutte le feste si porta via", è coinciso con la chiusura della Porta Santa della Basilica di S. Pietro, rituale che segna di fatto il termine dell'anno giubilare. Il Giubileo della Speranza del 2025 sarà ricordato un evento straordinario, non solo perché sono stati oltre 33 milioni i pellegrini che hanno varcato la Porta Santa, ma soprattutto per la guida spirituale di due pontefici, visto che Papa Bergoglio ha simbolicamente lasciato " le chiavi decussate d'oro e d'argento" nelle mani del suo successore Papa Prevost, proprio a metà dello scorso anno. Ultima tappa:passeggiata ad Anagni, la città dei Papi e del famoso "Schiaffo", con visita alla Cripta S.Magno: la Cappella Sistina del Medioevo...

