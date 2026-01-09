Le bottiglie milionarie della Gintoneria finiscono all' asta anche a Monza

Le bottiglie di pregio della Gintoneria, tra cui Petrus, La Tache, Romanè e Dom Perignon, saranno messe all’asta, anche a Monza. Si tratta di vini e liquori rari e di alta qualità, con prezzi che variano dalle poche centinaia di euro fino a oltre 2.000 euro. Un’occasione per appassionati e collezionisti di acquisire bottiglie di grande valore e prestigio.

Bottiglie di Petrus, La Tache, Romanè, Dom Perignon. Ma non solo. Bottiglie di vini e liquori molto pregiati il cui costo oscilla dalle poche centinaia di euro, fino a oltre 2mila euro. Come base d’asta.Da dove arrivano le bottiglie pregiatePezzi provenienti dalla “cantina” della Gintoneria di. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

