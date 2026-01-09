Le bottiglie milionarie della Gintoneria finiscono all' asta anche a Monza

Le bottiglie di pregio della Gintoneria, tra cui Petrus, La Tache, Romanè e Dom Perignon, saranno messe all’asta, anche a Monza. Si tratta di vini e liquori rari e di alta qualità, con prezzi che variano dalle poche centinaia di euro fino a oltre 2.000 euro. Un’occasione per appassionati e collezionisti di acquisire bottiglie di grande valore e prestigio.

Caso Gintoneria, all'asta le bottiglie di champagne sequestrate a Davide Lacerenza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Gintoneria, all'asta le bottiglie di champagne sequestrate a Davide Lacerenza ... tg24.sky.it

Inchiesta Gintoneria, bottiglie di champagne e lavori socialmente utili per ottenere uno sconto di pena - Milano, 16 ottobre 2025 – Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, arrestata lo scorso 4 marzo, insieme al socio ed ex compagno Davide Lacerenza gestore della Gintoneria e del privé La Malmaison con l ... ilgiorno.it

Si torna a parlare di fontane luminose, in quanto quelle messe sulle bottiglie hanno probabilmente generato l’incendio di Crans-Montana. Questi giochi luminosi e pirotecnici che vengono anche messi sulle torte di compleanno, sul panettone o sulla frutta son x.com

12 BOTTIGLIE SU 16 RISULTANO CONTAMINATE! Trovate tracce di PFAS. Ecco cosa sono queste sostanze e quali sono i marchi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.