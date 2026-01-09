Lavori in via Autostrada dal 12 gennaio corsie ridotte di notte e limite a 30 km h

A partire dalla sera di lunedì 12 gennaio, in via Autostrada saranno in vigore restrizioni temporanee per lavori di riqualificazione. Le modifiche riguarderanno il tratto tra le rotatorie di via Spino e via Carnovali, con corsie ridotte di notte e un limite di velocità di 30 km/h. Le disposizioni saranno in vigore per consentire gli interventi di miglioramento della strada, garantendo sicurezza e funzionalità durante i lavori.

