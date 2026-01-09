Lavori a Gallarate e Busto Arsizio | diversi treni cambiano percorso Tutte le modifiche
A Gallarate, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale, sono previste modifiche temporanee alla circolazione dei treni. Le variazioni interesseranno i servizi tra Gallarate e Busto Arsizio, a partire dalle ore 23 di venerdì 9 gennaio fino alla fine del servizio di domenica 11 gennaio 2026. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di pianificare i propri spostamenti durante questo periodo.
Un cantiere aperto a Gallarate, per il potenziamento della infrastruttura ferroviaria, comporterà diverse modifiche alla circolazione dei treni dalle ore 23 di venerdì 9 gennaio fino alla fine del servizio di domenica 11 gennaio 2026. Per le tratte cancellate Trenord ha predisposto un servizio di.
